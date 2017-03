Comisionado de paz está secuestrado mentalmente, dice el gobernador de Antioquia

“El Alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, es demasiado laxo, pareciera que está secuestrado mentalmente por el acuerdo de paz”, manifestó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al referirse al incidente ocurrido en la zona de concentración de Dabeiba, donde, supuestamente, las Farc impidieron el ingreso de una comisión del gobierno antioqueño.

Al responder a las explicaciones del Comisionado Jaramillo, quien desestimó el incidente y señaló que pareciera que el gobernador está mal informado por sus asesores, el señor Pérez Gutiérrez recordó que el gobernador de Antioquia es la primera autoridad del departamento, “el que asume funciones presidenciales en su territorio en cuestiones de seguridad y no ha hecho más que ayudar al proceso de paz”.

Acerca de lo manifestado por Sergio Jaramillo, según el cual no se permite el ingreso de nadie a las zonas donde los guerrilleros están concentrados y armados, el mandatario aseguró que el Comisionado ingresó con civiles a un campamento guerrillero y hay vídeos que así lo comprueban, y agregó que excepto que se tumbe la Constitución en el país no se puede desconocer la autoridad de un gobernador.

"Me da mucho pesar que el Gobierno Nacional se queda callado, me da mucho pesar, porque eso no es institucionalidad. Ahí (en las zonas de concentración) está entrando todo el que le dé la gana. Yo voy a presentar personas civiles que han estado entrando allá invitados directamente por las Farc, y a una autoridad como un gobernador de departamento no se le habla en esos términos", ratificó el mandatario Pérez Gutiérrez.

Y agregó: "Es que él es un funcionario, él está secuestrado mentalmente por un acuerdo de paz que no lo deja movilizar y que cada vez que lo estiran las Farc, él no sabe qué hacer".

Insistió en que se necesita que el proceso de paz sea ordenado y claro, porque la ciudadanía tiene desconfianza, porque no se sabe quiénes son los que están en los campamentos, no lo sabe el Presidente, no lo sabe Sergio Jaramillo, ni la Comisión de Verificación de la Onu, lo que hay es un monto de personas anónimas, no se sabe cuántas armas hay allá.

Un proceso de paz como una "gallina ciega" en el que nadie sabe nada no le conviene al país, manifestó finalmente el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.