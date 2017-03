¿Con la intervención, Electricaribe ha mejorado su servicio en Cartagena?

A pocas horas de decidir el futuro de Electricaribe con la intervención de la compañía, los usuarios en la ciudad de Cartagena aseguran que el servicio no ha mejorado.

Fluctuaciones, cortes reiterados sin previo aviso, y problemas de facturación. Esas son las quejas más reiteradas de los usuarios de Electricaribe en los barrios de Cartagena para quienes la intervención de la empresa no ha representado mejoría.

Luis Carlos Galán es uno de los barrios que más sufre con cortes de energía. Dicen que se quedan sin el servicio por horas. Miguel Palacios, delegado de la JAC, afirma que a pesar de la intervención, los daños siguen siendo constantes.

“A la mitad de la comunidad se le va la luz, y la otra queda con el servicio, lo cual no sucedía porque se supone que somos un solo circuito. Yo soy de los que piensa que Electricaribe debe abandonar el país”, aseveró Palacios.

“Electricaribe tiene abandonada a la comunidad, aquí hay adultos mayores, niños, que necesitan el fluido eléctrico. La primera etapa se queda sin fluido a cada momento, y no se justifica, si estamos pagando el servicio a tiempo. Pedimos que hagan una revisión y mejoren las conexiones”, indicó Álvaro Lentino, presidente de la JAC.

En el barrio Miguel Navas Meissel la situación no mejora. Sus habitantes denunciaron a Caracol Radio sobrefacturación del servicio, y además la inutilidad de los contadores electrónicos.

“Este es nuestro día a día, los recibos no bajan de cien mil pesos porque Electricaribe cobra un consumo estimado, siendo estrato uno. Con estos servicios, cuándo va a mejorar el barrio. Cobran estimado porque los medidores electrónicos no sirve, no cuentan lo que es debido, sino que estiman el consumo”, afirmó Miguel Salgar, presidente de la JAC de Navas Meissel.

“La factura me vino por 600 mil pesos, los que no tengo como pagar. Me están cobrando 210 kilovatios que yo no estoy consumiendo, y pido a Electricaribe que revise este tema pero no recibo respuestas”, indicó Juan Barrios, habitante del sector.

Y en el sector Blanquicett de San Pedro Mártir, Caracol Radio encontró el caso de la presidente de la JAC le llegan cuatro recibos cómo si tuviera cuatro casas. Además las redes son malas y no están normalizados.

“No sé cuáles son los cuatro predios, yo solo tengo una casa, y me vienen dos recibos a mi nombre y dos a nombre de mi esposo. Yo he puesto derechos de petición, y me piden pagar para poder normalizarme la situación, más o menos 300 mil pesos, que no puedo pagar. Los cuatro recibos me vienen en total por casi cuatro millones de pesos”, denuncia Zoila Dáger, la afectada.

“Aquí no tenemos contadores, no estamos normalizados, y seguimos recibiendo recibos con consumos exagerados, y sin saber cómo nos miden el consumo”, sostiene Dáger.

Los habitantes de estos sectores visitados por Caracol Radio coinciden en que lo mejor para sus comunidades sería que el Gobierno decidiera que Electricaribe no continúe prestando el servicio.