Fallo de juez que ordena ampliar rutas de buses en Armenia pudo evitarse

Y es que de acuerdo con el cabildante del movimiento Mira, el problema de la falta de rutas para varios sectores de esta capital fue expuesto en el concejo de la ciudad en el año 2012, cuando se evidenció la situación con los actores involucrados en el particular, quienes no actuaron debidamente y ahora tendrán un plazo no mayor a seis meses para acatar el fallo del El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito que declaró: “Que el municipio de Armenia está vulnerando el derecho colectivo de acceso al servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros”.