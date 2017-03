Conductor, al parecer, se accidentó en la Santander y abandonó el vehículo

Un fuerte accidente de tránsito se registró pasadas las 6:00 a.m. de hoy domingo sobre la Avenida Santander con calle 55. Al parecer, el exceso de velocidad originó el siniestro. Hay controversia entre los presuntos ocupantes del vehículo y las autoridades, ya que una mujer y un acompañante aseguran que no eran quienes conducían el automotor.

De acuerdo a información suministrada por organismos de socorro que atendieron la emergencia, quien conducía el automóvil, un Mazda 3 gris, de placas NAS 451 de Manizales, pudo haber perdido el control y por eso se montó sobre el separador de la avenida y chocó de frente contra un poste que sostiene las luminarias de ese tramo.

El vehículo quedó con su parte delantera destrozada y el poste tendido sobre el piso, obstaculizando el paso de vehículos en el sentido Las Palmas hacia El Centro.

El hecho no dejó personas lesionadas y hay una discusión entre los policías de tránsito que atendieron el accidente y dos personas, una de ellas aparentemente la dueña del carro y un acompañante, quienes aseguran que ellos no estaban conduciendo el automotor, pero según los uniformados las cámaras de seguridad que hay instaladas en esa zona demuestran que no es cierta esa versión.

Varias versiones

Por otra parte una testigo del accidente asegura que el vehículo lo conducía un hombre, quien segundos después de la colisión huyó y dejó el automóvil abandonado. “cuando llegaron los policías en el carro no había nadie. Luego si apareció una pareja”, relató.

Un celador de la zona relató que el vehículo lo conducía un hombre, quien huyó del lugar y que dentro del carro se quedó una mujer, que fue la que atendió a los uniformados que llegaron a la escena del accidente.

Las autoridades de tránsito siguen analizando los videos para esclarecer lo sucedido, pues las cámaras registraron todo el accidente y lo que ocurrió posteriormente en esa zona por dónde en contados minutos comenzará la ciclovía dominical.