"Los que no quieren la paz es porque tienen miedo de que se sepa la verdad": Juan Manuel Santos

El presidente colombiano visitó el municipio de Corrales donde entregó 33 kilómetros de la vía que comunica Sogamoso con el municipio de Tasco. Allí, resaltó la importancia de la visita del Papa Francisco a Colombia para generar un ambiente de reconciliación en el país.

"En muchas ocasiones los pueblos deben unirse en las causas importantes y nada más importante que finalizar un conflicto armado de más de 50 años... a eso viene el santo padre a Colombia, a darnos una voz de aliento y de apoyo", aseguró el presidente Santos.

El mandatario también afirmó que hay un sector importante del país al cual no le beneficia la paz y que la única explicación para que esto suceda es porque esas personas tienen intereses personales en la guerra: "Hay gente que piensa que la paz no les conviene ya sea por razones políticas, o porque trafican con armas, o porque invadieron tierras y tienen miedo que se les quite o simplemente porque tienen miedo de que se conozca la verdad".

Santos finalizó su discurso asegurando que él es el presidente que más ha invertido en el departamento de Boyacá y que espera que el próximo gabinete también resalte la importancia de la región.