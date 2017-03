Por presunto fraude en cobro de subsidios denuncian a la Alcaldesa de Mompox, Bolívar

Huber Serrano, habitante del municipio de Mompox interpuso una denuncia penal en contra de la Alcaldesa de ese municipio Nubia Isabell Quevedo Ángel, por los delitos de falsedad en documento público y peculado, en cualquiera de sus modalidades.

Serrano aduce que desde el 10 de diciembre del año 2015, desde el concejo municipal se le otorgó la facultad al alcalde para que al año siguiente se aumenten los subsidios de estratificación 1,2 y 3 con el 70%, 40% y 15% respectivamente.

Según Serrano, “a partir de enero de 2016 el municipio presenta las cuentas de cobro, pero hasta agosto de ese mismo año no le estaban subsidiando lo que debería ser a los beneficiarios. En estas cuentas le cobraron al Estado unos dineros que no han debido de cobrarlos porque ellos no estaban subsidiando esa cantidad a los hogares momposinos".

Agrega Serrano que "aparte de eso por cada estrato le cobraron un porcentaje de más, es decir al estrato 1 el 30%, al estrato 2 el 25% y al estrato 3 el 10% adicional. Cabe mencionar que el porcentaje de subsidio también se lo cobraban al usuario porque desde enero de 2016 hasta agosto no le descontaban el porcentaje en la factura de pago. Nosotros nos dimos cuenta de esto porque subieron las tarifas”.

Según el denunciante durante ocho meses se presentaron estas anomalías lo que representa un cobro de más de 500 millones de pesos al Estado y que no fueron descontados de las facturas