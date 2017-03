Obras de Metrolínea, entre las no concluidas de Bucaramanga

Obras de infraestructura inconclusas, cuya ejecución demandaba una inversión inicial de 250 mil millones de pesos, están a la vista de los habitantes de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

Portal de Floridablanca del sistema masivo de transportes, Metrolínea

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: La licitación fue adjudicada en noviembre de 2008.

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: 11 de marzo de 2012

ESTADO DE LA OBRA: Incompleta. Apenas ha avanzado 48%. Aún no hay certeza de cuando vaya a finalizar el proyecto pues todo depende de la consecución de más recursos, unos 69 mil millones de pesos.

COSTO INICIAL: $115.000 millones.

COSTO FINAL: $169.000 millones.

CONTRATISTA: Concesionario Estaciones Metrolínea Limitada, compuesto por las firmas Urbanas y Vergel y Castellanos. INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida, compuesto por CEAS -INCOLPLAN

¿HAY PROCESO JURÍDICO?: La obra está paralizada desde hace 5 años, luego de que un particular, Jimmy Alberto Rangel, instaurara una acción popular porque afectaba una urbanización cercana. Esa persona argumentaba además que las obras se ejecutaban en un predio que no era propiedad del sistema lo cual sirvió de fundamento para que el Juzgado del conocimiento concluyera que sobre el terreno en mención no había licencia de construcción, razón por la cual y en el marco de la medida cautelar proferida, ordenó abstenerse de construir sobre dicho terreno.

Posteriormente, el contratista y el sistema masivo determinaron acudir a un Tribunal de Arbitramento para poner fin al contrato. El laudo arbitral fue fallado a favor de los particulares lo que significa que el sistema masivo y sus socios deben pagar 169.000 millones de pesos.

Universidad pública de Floridablanca

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: junio de 2010

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: mayo de 2011

ESTADO DE LA OBRA: Inconclusa. Estuvo paralizada 6 años. Hace 3 semanas se reactivaron los trabajos luego que la Universidad Industrial de Santander se comprometiera a sacar adelante el proyecto.

COSTO INICIAL: $8.298 millones

COSTO FINAL: Se estima en más de $28.000 millones

CONTRATISTA: La licitación fue adjudicada al único oferente, el Consorcio Orión, compuesto por las firmas Vindico S.A, con Nit No. 860.523.790.5 y Building Ltda, Nit No. 804.002.715-3. El porcentaje respectivo era de 40 y 60. El representante legal de este consorcio era Óscar Mauricio Butrón.

OTRAS OBRAS DEL CONTRATISTA: La firma Vindico, domiciliada en Bogotá tuvo varias obras en la región, por ejemplo, en el municipio de Girón se encargó de la construcción de 1593 viviendas de interés social entre el primero de marzo de 2007 y el 18 de junio de 2011, un contrato por más de 18 mil millones de pesos.

Reforzamiento estructural del estadio departamental Alfonso López

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 30 de abril de 2015

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: 31 de octubre de 2016

ESTADO DE LA OBRA: Hay retrasos pues el contratista asegura que tuvo muchos inconvenientes en campo, debido a actividades que no estaban contempladas inicialmente. Muy lento, pero las obras avanzan.

COSTO INICIAL: $ 15.353 millones

COSTO FINAL: ya hay adicionales por 6.000 millones de pesos.

CONTRATISTA: Unión Temporal de Reforzamiento 2015. Está compuesta por las firmas Ingream SAS, que tiene una participación del 40%; Ingeniería, Servicios y Asesorías de Santander, SAS; con un 40% y ARGEU S.A. con un 20%. Su representante legal es Octavio Reyes Sarmiento con cédula 88.280.981 de Ocaña, Norte de Santander. INTERVENTORA: Ana Lucía Wandurraga.

Tercer carril de la autopista a Floridablanca - Bucaramanga

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: último trimestre del 2014

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: Primer trimestre de 2016

ESTADO DE LA OBRA: Inconclusas. Se cree que tan solo puedan estar listas a mitad de este 2017.

COSTO INICIAL: $112.358 millones

COSTO FINAL: por imprevistos y adicionales, el presupuesto inicial aumentó en otros $27.000 millones.

CONTRATISTA: Los trabajos fueron adjudicados al consorcio Vial Puerta del Sol que está conformado por las siguientes firmas: Solarte Nacional de Construcciones, SAS: 5%, Inmonova SAS, 25%, Itac Construcciones Limitada, 10%, Asmi Constructores SAS, 9%, Constructora Valderrama, 26%, VG Constructores, 12.5%, Valco Constructores, 12.5%. El representante legal de este consorcio es el ingeniero Fernando Valderrama Cordero. INTERVENTOR: Consorcio Nueva Autopista 2014.

¿HAY PROCESO JURÍDICO?: En la actualidad se adelantan las obras pues ya fue solucionado el lío jurídico que representaba la reclamación por parte de un particular de un lote denominado CP06.

OTRAS OBRAS DEL CONTRATISTA: Los hermanos Valderrama Codero fueron los mayores contratistas de la administración del exgobernador Richard Aguilar Villa y también resultaron ganadores de procesos licitatorios con la alcaldía de Bucaramanga.

Intercambiador del Mesón de los Búcaros

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 10 de septiembre de 2014

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: Marzo de 2016

ESTADO DE LA OBRA: Sin terminar. Faltan detalles de una glorieta y no se termina la conexión de la carrera 27 con avenida Quebradaseca, hacia el oriente, buscando la carrera 33. La fecha de culminación es incierta.

COSTO INICIAL: $56.000 millones

COSTO FINAL: No hay información

CONTRATISTA: Consorcio Bucaramanga, conformado por las empresas Pavimentos Andinos S.A (50%), Pavigas Ltda (17%) y Petrolabin (33%) INTERVENTORIA: La interventoría del Intercambiador del Mesón de los Búcaros fue adjudicada al Consorcio Inter Búcaros, conformada por la firma Ceas S.A. (Consultores especializados y asociados de Santander) y por Álvaro García Parra, cada uno con el 50% de participación.

¿HAY PROCESO JURÍDICO?: La alcaldía espera el fallo de un juez de la república ya que la comunidad educativa del colegio Normal Superior interpuso una acción popular para evitar que la obra acabara con un bosque del plantel educativo.