Desmovilizados de la farc no serán de gran apoyo como recolectores de café: Gerente Federación

La Federación Nacional de Cafeteros considera que los reinsertados de las Farc no van a ser de gran apoyo para la recolección del grano en el país.

Según lo dijo el gerente general de la entidad gremial Roberto Vélez, porque los reinsertados tan pronto vuelvan a la vida civil, aunque van a encontrar una oportunidad laboral en el campo, querrán retornar a sus territorios que por lo general no son las zonas cafeteras, por lo que no se guarda muchas esperanzas en poder contar con los ex guerrilleros, para solucionar el problema de falta de mano de obra para recolectar café.

El líder gremial sin embargo dijo que la caficultura puede ser un dinamizador de la economía en cualquier región donde haya reinsertados, ya que como gremio están listos para ayudar