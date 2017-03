Viernes 10 de marzo, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran las quejas y denuncias de los usuarios, pacientes y familias por la mala atención de las EPS, en esta oportunidad usuarios de la Nueva EPS enviaron a caracol un video en el que denuncian demoras de varias horas para entregar los medicamentos en la farmacia de Colsubsidio

En el video se observa como una mujer sufre un desmayó, según los denunciantes porque llevaba más de 5 horas esperando que le entregaran un medicamento, piden que se mejore la oportuna atención de las drogas que en otros casos no las entregan a tiempo

El personero encargado de Armenia, Jorge Iván Villegas dijo que es una obligación que las EPS entreguen los medicamentos a tiempo a los usuarios, por eso invitó a las personas que han tenido estos problemas para que acudan a las auditorias de la entidades o a los entes de control y denuncien estas irregularidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la hacienda el Agrado en el corregimiento de Pueblo Tapao en el municipio de Montenegro en el Quindío, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez se reunió con los representantes y las bases cafeteras del departamento.

El tema era uno solo escuchar las propuestas que tiene el Quindío para la elaboración de los nuevos estatutos que regirán para la Federación Nacional de Cafeteros.

Roberto Vélez gerente de Fedecafé manifestó que lo más importante es la participación democrática de todos los cafeteros en la construcción del documento que se convertirá en la hoja de ruta del gremio, eso sí sin permitir que el ingreso de la politiquería

El líder del gremio también habló de las expectativas en materia de producción cafetera este año de la que espera supere los 14 millones de sacos, y reitero el llamado a los caficultores a seguir impulsando la renovación de los cafetales para ser más competitivos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con 12 votos a favor y tres en contra el concejo del municipio de Calarcá aprobó la desvinculación del municipio de Calarcá del plan departamental de aguas, según los concejales el costo beneficio para la villa del cacique ha sido muy bajo toda vez que el porcentaje del sistema general de participaciones no se ve reflejado en inversión de obras que beneficien a esa localidad.

Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía Armenia con el apoyo de tropas del Batallón Cisneros capturaron en las últimas horas a cuatro personas presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Sin Nombre.

Según la investigación de la fiscalía los capturados identificados como Cristian Alejandro Galindo, Derli Alexandra Carmona Riaño, Andrea Estefanía Cárdenas García y Édgar Ruano Córdoba, fueron detenidos en los barrios de Portal de Pinares, Nueva Brasilia y Buenos Aires de Armenia y están sindicados del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

En los municipios de Montenegro y Armenia, la Sijin de la policía aprehendió a cinco menores de edad sindicados de varios delitos entre ellos, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y homicidios.

Como César Augusto Ruiz López fue identificado el quindiano que fue asesinado en la localidad naranjal de la ciudad de Guayaquil en ecuador cuando al parecer se opuso a un atraco en ese país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Motociclistas en Armenia denuncian que la pintura con la que se están señalizando las vías no es la adecuada, pues no es antideslizante y está generando accidentes

La denuncia la hizo Lucy Moncada, vice presidenta de un club de motos de Armenia, quien sostiene que si bien las autoridades viales de esta capital están cumpliendo con la respectiva señalización de las vías, lo están haciendo con una pintura que no es la reglamentaria, pues es semi reflectiva y no es antideslizante... situación que ha contribuido con el aumento de la accidentalidad.

La motociclista agregó que aunque se debe hacer una mucha pedagogía para reducir la accidentalidad y se deben establecer normar más fuertes para lo mismo, una de las alternativas para hacerle frente a esta problemática es establecer en algunos sectores, carriles solo para motos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ejército reforzó con 500 uniformados las tareas de desminado en el Eje Cafetero, para lograr declarar a esa región libre de dichos artefactos

Precisamente, el comandante de la octava brigada del ejército, coronel Edgar Quiroga destacó que aunque esta región ya fue declarada libre de cultivos ilícitos gracias a las labores adelantadas por las fuerzas militares, aún queda trabajo pendiente para erradicar las minas antipersonal que se conservan especialmente en el municipio de Samaná Caldas, por eso se reforzó el equipo encargado del desminado, para que el año entrante, el Eje Cafetero quede libre de minas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Federación Nacional de Cafeteros considera que los reinsertados de las Farc no van a ser de gran apoyo para la recolección del grano en el país.

Según lo dijo el gerente general de la entidad gremial Roberto Vélez, porque los reinsertados tan pronto vuelvan a la vida civil, aunque van a encontrar una oportunidad laboral en el campo, querrán retornar a sus territorios que por lo general no son las zonas cafeteras, por lo que no se guarda muchas esperanzas en poder contar con los ex guerrilleros, para solucionar el problema de falta de mano de obra para recolectar café.

Consumir drogas en lugares públicos es la sanción que lidera los comparendos del código de policía en el Quindío

El comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suárez expresó que a la fecha y luego de entrada en vigencia en código nacional de policía se han impuesto más de 600 comparendos pedagógicos en esta parte del país.

Las autoridades de tránsito en Armenia estiman que antes de finalizar este mes de marzo se hayan calibrado los taxímetros, para que los taxistas puedan portar su calcomanía con las nuevas tarifas de este transporte público.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

137 propuestas se presentaron ante el Invias para la recuperación de la vía entre Calarcá La Línea y Cajamarca entre Quindío y Tolima y cuya inversión será de 8377 millones de pesos, se espera que en abril sea adjudicado el contrato y el tiempo de duración de la obra es de seis meses.

Hasta fin de mes tienen tiempo las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas para inscribirse y participar en la elección de las mesas de participación efectiva de víctimas.

La pastoral social de la diócesis de Armenia firmó un convenio con la alcaldía municipal para brindar atención a la población desplazada por el conflicto armado, el proyecto atenderá con vivienda y alimentación a las víctimas por un tiempo de 90 días mientras estas personas pueden desarrollar proyectos productivos o laborales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

6695 abuelos reclamaron el subsidio de Colombia Mayor durante la jornada realizada esta semana en el coliseo de familias en acción, es decir que faltan 2000 adultos por reclamar el beneficio, ahora deben acercarse al primer piso de la alcaldía para efectuar el proceso

Este fin de semana en el municipio de Montenegro, Quindío realizaran una actividad de búsqueda de talentos jóvenes futbolistas que lidera la fundación con talla mundial y la academia de futbol hecho en Colombia

Según Juan Manuel Sierra Giraldo, gerente del proyecto Rumbo a Europa Con Ronaldo, la idea es que los jóvenes entre los 17 y los 23 años de edad se presenten mañana sábado a las 7 de la mañana en el estadio Alberto pava Londoño de esa localidad y cancelar 30 mil pesos de inscripción.

En Deportes, en la liga femenina Águila de Fútbol, el equipo femenino del Deportes Quindío jugará el domingo 12 de marzo en condición de visitante ante el Deportivo Pasto, mientras que en el torneo Águila de la B, el Deportes Quindío jugará mañana sábado 11 de marzo a las 3 de la tarde frente a Leones en el estadio Metropolitano de Itagüí en Antioquia.