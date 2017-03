Una mujer venezolana indocumentada fue golpeada brutalmente por su pareja en Soatá, Boyacá

“Se recibió el reporte de un caso de violencia intrafamiliar, una discusión que estaba teniendo una pareja en el sector de Villa Betty. La policía de Soatá llegó a verificar la situación, y luego trasladaron a la mujer brutalmente golpeada hasta un centro asistencial de esa localidad. En el curso de la atención del caso, la policía advierte que la víctima es una ciudadana venezolana que se encuentra de manera ilegal en Colombia”, dijo en Caracol Radio la alcaldesa de Soatá Lisseth Carolina Torres.

El agresor de la mujer fue puesto a disposición de las autoridades quienes determinarán si se trata de un colombiano o de un venezolano, y de esta forma definirán su situación judicial.

Mientras la mujer se recupera de los múltiples hematomas en su cuerpo, las autoridades migratorias evalúan su proceso de deportación.

“Independientemente de que se trate de una ciudadana extranjera ilegal, este caso merece todo nuestro rechazo, no puede ser que se registre una agresión a una mujer, justo un día después del día internacional de la mujer”, agregó la alcaldesa Torres.

El municipio de Soatá se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los extranjeros indocumentados por su cercanía con la frontera venezolana y con los departamentos de Santander y Norte de Santander.

“Para nosotros esto ya se está convirtiendo en un dolor de cabeza, no sabemos qué hacer porque no tenemos una línea de acción respecto de las personas indocumentadas que llegan desde Venezuela”, enfatizó la alcaldesa.

Señaló que “Soata ya es un corredor predilecto para los extranjeros ilegales. Esperamos que este caso nos sirva para que el gobierno nacional nos preste atención, porque estamos viendo más situaciones que afectan la convivencia, y no sabemos si sean provocadas por estas personas a quienes no se puede emplear, a quienes no se les puede dar seguridad social, pero que están asentándose cada vez más en estos municipios”.

Los venezolanos entran a Boyacá por la frontera entre Cubará (Boyacá) y Venezuela, y desde el departamento de Arauca y los Santanderes.