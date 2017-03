Las Farc en Cauca reiteran que hay sobrecostos en contratos de alimentación

Recientemente las Farc en Bogotá denunciaron que los contratos de alimentación que había hecho el Gobierno para abastecer las zonas veredales transitorias de normalización tenían unos excesivos costos comparados con los precios de esos mismos productos comprados en las regiones en donde están los guerrilleros.

En el recorrido que está haciendo Caracol Radio por la zona veredal de La Elvira se pudo verificar esa información con lista en mano de los productos que ha enviado el Gobierno y haciendo la comparación con unas facturas de compra de las Farc.

‘Pacho Quinto’ uno de los mandos del Bloque Occidental de las Farc, contó que hay molestia por los sobrecostos. “Sí, eso es cierto y lo podemos comprobar con las planillas que nos traen en donde salen los precios de los alimentos que nos está comprando el Gobierno. Podemos hacer una comparación de esos precios con las planillas del Gobierno y las facturas de donde nosotros compramos para demostrar los sobre costos”.

Pero para argumentar esa denuncia, reunió varias facturas que tiene la organización y puso varios ejemplos de lo que para ellos es el excesivo gasto que se está haciendo. “Podemos poner ejemplos en todos los artículos, pero hablemos de temas puntuales como la carne de cerdo, el kilo llega a 16.900, a nosotros nos vale $8.000”.

Y agregó “La carne de res la compran a 17.550 el kilo, a nosotros nos vale 10.400 pesos en la región. Se está pagando el doble y aparte de todo no se está ayudando a la región que debería ser vital en este proceso en el que estamos. Esos contratos deberían ser con las comunidades o en la región para beneficio de ellos. Los alimentos allí son mejor y no estarían en mal estado, incluso el Gobierno ahorraría dinero porque no pagaría el doble".

Según el guerrillero esos mismos productos que el Gobierno está comprando al por mayor y con un precio mucho más alto se podrían comprar en zonas más cercanas a la zona veredal para evitar que se dañen y para beneficiar a varios comerciantes. “La arroba de arroz vale $39.000 donde la compramos nosotros, el Gobierno la está comprando a $52.000 y es la misma calidad. El Gobierno compra al por mayor y sale más cara”.

Para ‘Pacho Quinto’ es inexplicable que el ejecutivo esté pagando esos precios y adquiriéndolos en ciudades alejadas de las zonas veredales. “Si nosotros compráramos al por mayor podría salir mucho más barato. Los alimentos los están trayendo desde Cali y otras ciudades lejanas. Nosotros hemos comprado en Cali y se ha pagado el transporte y ha salido mucho más barato que lo que está comprando el Gobierno”.

Y contó que: “las verduras que nos enviaron estaban dañadas. Por ejemplo el tomate se devolvió, el banano igual, la mazorca. Muchos alimentos llegan en mal estado, pero el Gobierno debería entender que en la región se consiguen los mismos productos para garantizar su calidad y el ahorro puede ser usado en otra cosa. El Kilo de azúcar vale $3.000 y la que compra el Gobierno $3.700. A eso súmele lo que les cobran por el transporte”.

Para ‘Pacho Quinto’ en la organización tienen toda la certeza de que los precios “son adulterados” y que no tiene lógica gastar ese dinero cuando podría ser invertido de otra manera.