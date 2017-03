Dificultad en atención médica para una niña de dos años, por ser usuaria de Coomeva

La Falta de convenios y red de la eps Coomeva en Caldas puso en apuros, la tarde de este miércoles, a los padres de una menor de 2 años, que padece de una seria complicación médica y además tuvo en riesgo su vida.

La madre de la menor relató que en repetidas ocasiones a su hija le han negado la atención médica por que Coomeva no tiene cobertura en el departamento. Ayer fue víctima de negligencia debido a las dificultades y falta de servicios de las instituciones prestadoras de salud.

Inicialmente a la niña la llevaron al Ses Hospital de Caldas, dónde los encargados del servicio de urgencias se negaron a atenderla. Según la madre, los galenos le manifestaron que solo podrían hacerle el triage, pero no podían brindarle ningún otro servicio, porque ese centro hospitalario no tiene especialistas en pediatría ni urgencias para esa especialidad.

“Mi niña tiene antecedentes de prematures, displacía broncopulmonar e hidrocefalia. Estamos preocupados porque está adormecida, no está respirando bien y ya no sabemos que hacer”, manifestó la mamá de la pequeña, en medio del drama que estaba viviendo ante la negligencia médica hacia su hija.

Una vez realizado el triage, valoración que permite determinar el grado de atención en el servicio de urgencias que requiere cada paciente, a la pequeña la llevaron sus padres a la Clínica Versalles, ubicada a pocos metros del Hospital. Allí inmediatamente atendieron a la menor. Le suministraron oxígeno y le hicieron varios chequeos de rigor.

Al finalizar la tarde la mujer manifestó que a la niña ya la habían estabilizado y el médico que la atendió le había dado de alta. Explicó que no la habían hospitalizado porque no había convenio entre la clínica y Coomeva y porque no era adecuado tenerla en el servicio de urgencias por el alto riesgo de infecciones por virus en el ambiente de ese centro hospitalario.

Cabe resaltar que durante el tiempo en que la madre estuvo de un lado a otro buscando asistencia médica para su hija, siempre tuvo contacto con Caracol Radio que medio con el secretario de Salud de Manizales, Héctor William Restrepo, para que le diera una asesoraría adecuada a la madre, sobre cómo proceder para lograr la atención médica a la pequeña.

Sobre esta situación el secretario de Salud manifestó que Coomeva no tiene una red que este prestando servicios médicos en Manizales y les recordó a todos los centros hospitalarios de la ciudad que por ley a todas las personas deben atenderles una urgencia vital sin importar si hay o no convenios o contratos con una u otra eps.

Restrepo también recordó que Coomeva está citada a una nueva audiencia pública que se realizará en días próximos para que presente cuál es la red que tiene en Manizales y de solución a todas las problemáticas que ha generado.