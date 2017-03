La OMB entrega por segundo año consecutivo donación para Funvivir en Cartagena

Por segundo año consecutivo Francisco ‘Paco’ Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo – WBO por sus siglas en inglés- visitó Cartagena para realizar una donación a una fundación de La Heroica, en contexto de la iniciativa que lidera la entidad deportiva en más de 35 países alrededor del mundo donde ayudan específicamente a instituciones que lo necesitan.

Funvivir es una entidad sin ánimo de lucro, que nació en 2006 y funciona como hogar que alberga a la población infantil que padece de cáncer y es de bajos recursos en la región Caribe.

En su sede, ubicada en el barrio Zaragocilla, a pocos metros del Hospital Universitario del Caribe, son recibidos niños que sufren esta lamentable enfermedad, en compañía de sus acudientes y se les brinda la atención pertinente, en los momentos que los pacientes no cumplen con citas médicas.

Francisco Varcacel durante su intervención manifestó que “Alguna vez una monjita en Puerto Rico me dijo que el que tiene debe dar, que quien no da no recibe, y eso me marcó tanto que lo trasladé a la Organización, y desde entonces nos hemos esmerado por ayudar a estas instituciones que tienen un bonito propósito pero que quizá necesitan una colaboración.

Por su parte, el pediatra Jaime Trucco Lemaitre, Presidente de Funvivir anotó que “Nosotros albergamos a niños de bajos recursos que tienen cáncer. En su mayoría vienen de municipios aledaños a hacerse los tratamientos a la ‘Casa del Niño’ y como sabemos que no pueden ir y venir nosotros los acogemos por el tiempo necesario, y les brindamos la ayuda y la atención pertinente (…) Ya se ha vuelto un trabajo mancomunado entre el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja y Funvivir, donde complementamos la atención a los pacientes”, Prestar apoyo psicosocial, nutricional, económico y jurídico para el desarrollo integral del niño y su acompañante; orientar a los padres de familia sobre la enfermedad de sus hijos y el manejo integral de estos pacientes, son algunos de los objetivos de esta Fundación.

Al acto realizado en el Salón de Conferencias Melanio Porto Ariza de Iderbol asistieron el promotor puertorriqueño Félix “Tutico” Zabala, el eterno dirigente del boxeo Alfonso Múnera Cabas, el Concejal y gestor deportivo Rafael Meza.

Previo a la entrega simbólica de la donación, correspondiente a 5 mil dólares, algunos de los niños cobijados por Funvivir contaron sus testimonios y agradecieron el apoyo al presidente de la Organización Mundial de Boxeo, quien de inmediato se comprometió con otra ayuda económica para el año entrante.

“¿En que se parecen estas fundaciones con el boxeo? En que al igual que la mayoría de pugilistas, estos niños vienen de familias más desventajadas, y algún día los pegadores necesitaron una ayuda para ganar un combate, y estos niños necesitan ganar la pelea más importante de sus vidas. Por eso desde ya les garantizó otra donación para el próximo año”, concluyó ‘Paco’.