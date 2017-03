Exitosa jornada de empleo SENA es Mujer en Cartagena

Como exitosa se denominó la primera Jornada Nacional de Empleo para Mujeres del año 2017, organizada por el Servicio Nacional de aprendizaje -SENA-, que se realizó en los 32 departamentos del país y en la que mujeres colombianas se postularon a más de 7 mil ofertas laborales en distintos perfiles.

Para el caso de Cartagena, la jornada de empleabilidad se desarrolló en el Auditorio Carlos Useche del Centro Multisectorial de Ternera de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., donde participaron 530 mujeres que se postularon a 73 vacantes para 22 perfiles ocupacionales.

“464 mujeres fueron inscritas en la página web de la Agencia Pública de Empleo del SENA e igual número recibió charlas de orientación para cualificar sus perfiles ocupacionales”, dijo Jaime Torrado, director regional del SENA en Bolívar.

Fueron seis las empresas ofertantes que buscaban vacantes de Coordinador Restaurante, Meseras, Auxiliar de cocina, Analistas de Gestión Humana (Reclutamiento y Selección), Confección, Enfermeras, Auxiliar de caja, Asesoras de ópticas, Mecánica Hidráulica, tecnólogas en electricidad; operadores de grúa, entre otras.

“Encontramos una joven que ha tenido experiencia en empresas aduaneras, manejando el tema de exportaciones, cuenta con el nivel de inglés que requerimos y fue preseleccionada por nosotros y ahora vamos a continuar el proceso interno con ella”, manifestó Daniela Barrios, representante de la empresa Esenttia.

Continuó argumentando la funcionaria: “estos perfiles no son fáciles de conseguir y el hecho de que encontremos una persona que tenga todo lo que hemos estado buscando es fantástico la verdad”.

Para las buscadoras de empleo, este espacio se ha convertido en un real escenario de oportunidades, así lo explicó Yolima Tapias, asistente: “las expectativas que tenía de estas convocatorias eran diferentes, es primera vez que vengo a una y me ha gustado bastante, la atención principalmente y que hay diferentes vacantes que no pensé estarían acá, como por ejemplo, Asesor Comercial con empresas como Protección Fondo de Pensiones y Cesantías, Crepes and Waffles y Sermax. Otra que me llamó la atención fue Inspector de Servicios”, indicó.

La jornada fue pensada como un aporte a la equidad y a la inclusión social de la mujer colombiana en el mercado laboral.

En 2016 se ofrecieron en estas microruedas 386 mil empleos para los colombianos, de los cuales 182 mil fueron ocupados por mujeres.