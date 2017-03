Nos robaron el cabildo abierto de la ETB: líder de la revocatoria de Peñalosa

Leonardo Puentes, uno de los líderes de “Revoquemos a Peñalosa”, que fue detenido por la Policía en el cabildo abierto por la venta de la ETB tras subirse al escenario y alterar el orden público, dijo que impugnará el comparendo pedagógico que le impusieron las autoridades.

“Nosotros estábamos en son de paz. Nunca tiramos papeles, botellas ni escupimos ni nada de eso. Como no nos daban la palabra yo reclamé mi derecho sin violencia. Me subí a la tarima de manera pacífica y la Policía me sacó”, manifestó.

Puentes agregó que, sobre la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, “la respuesta de la administración es pobre. Un alcalde no puede basarse en el déficit de una empresa como el gran cataclismo. Nos deja inconformismo porque nos robaron un espacio que es ciudadano y en 200 años, por primera vez, logramos sentar a un alcalde a responder, pero eso no fue ningún cabildo”.

El promotor de la revocatoria del alcalde de Bogotá expresó, además, que rechaza las conductas de algunos trabajadores del sindicato de la ETB que lanzaron objetos, insultos y hasta escupieron a una concejal de la ciudad.