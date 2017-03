Alerta en Armenia por auge de drogas sintéticas en menores de edad

Las alarmas las encendió en esta oportunidad, el comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suárez tras la incautación recientemente de 80 frascos de popper que iban a ser comercializados en varias fiestas electrónicas que se desarrollaron hace poco en esta región, por eso el uniformado señaló que se han incrementado los controles y operativos a este tipo de eventos que no solo se desarrollan en discotecas, sino también en fincas para poder evadir algunos controles y para que asistan personas que no alcanzan la mayoría de edad.

El coronel Suárez señaló: “Hay un gran impacto de acuerdo a las investigaciones que venimos desarrollando y a las que no me quiero referir de fondo, pues tenemos preparado un golpe sobre el particular. Aquí hay que alertar a los padres de familia, pues estas drogas por ser tan nuevas no las conocen los padres de familia y pueden pasar desapercibidas, pero el daño que hacen es grande”.

El alto oficial señaló que para los próximos días se prepara un resultado al respecto, debido a las investigaciones que se están adelantando tendientes a impactar el comercio de las drogas sintéticas.