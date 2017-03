Los sindicatos del Inpec en el Quindío se suman al plan reglamento

Aunque en las cárceles del Quindío los niveles de hacinamiento no superan el 20%, los mismos guardas permanecen vigilantes para que este aspecto no se viole, sin embargo y de acuerdo con el secretario del sindicato del Inpec en Armenia Jhon Faber Sabogal no significa que estén en paro. El plan reglamento consiste en exigirle al gobierno que cumpla los acuerdos tendientes a aumentar el presupuesto para poder contratar más personal administrativo y de custodia y que se les de las garantías para acceder a créditos preferenciales en el Fondo Nacional del Ahorro, seguros de vida y estudio.

“Todos estos temas han quedado en que tenemos la razón, sin embargo el estado no tienen recursos para asignarnos. Ahora, con respecto al hacinamiento, si bien se están haciendo esfuerzos para mejorar la situación, esto no ha mejorado, es por eso que mantenemos vigilantes para que el hacinamiento en las cárceles del Quindío no supere el 20%. Esperamos que nos cumplan”, dijo el guarda Sabogal.

El funcionario sindical del Inpec dijo que solo esperan que el gobierno cumpla lo que prometió, pues no están pidiendo algo descabellado.