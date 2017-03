Fernando Pineda está doblemente inhabilitado y despedido de su cargo como concejal

No solamente no es cierto que el Consejo de Estado haya fallado en favor del concejal Fernando Pineda sobre su pérdida de investidura, sino que además es una realidad que falló en contra del concejal y ordenó en un segundo caso, que este político de Cambio Radical ya no sea concejal.

A pesar del pronunciamiento de Pineda en el que dice que voluntariamente se va a retirar de su curul en el Concejo mientras se aclaran las cosas con la justicia, Pineda se va por dos órdenes de pérdida de investidura del Consejo de Estado.

La primera de ellas por haber utilizado recursos públicos para hacer propaganda política y la segunda por hacerse reelegir a pesar de estar inhabilitado porque su papá era funcionario público mientras el concejal era pre candidato.

Daniel Silva, el estudiante de derecho que lo demandó dos veces, explicó que "cuando la sentencia dice 'confirmase la sentencia apelada' es porque la sentencia de primera instancia decretó la pérdida de investidura y fue apelada pro el concejal y no le dieron la razón. Quedo asombrado porque uno refuta argumentos, pero ya salir a refutar mentiras es muy difícil, no sabemos de dónde sacó el concejal esa información que publicó en Facebook, porque en la página del Consejo de Estado está el fallo y es muy claro que no hubo revocatoria y por el contrario le confirman la pérdida investidura lo que lleva a concluir que ya son dos las órdenes falladas en segunda instancia en contra de Pineda".

Indicó que el concejal puede interponer tutela pero eso no detendrá los efectos de los fallos.

Recordemos que el señor Pineda ha estado diciendo que no ha perdido su investidura, desinformando a través de redes sociales, cuando la realidad es que se tiene que ir por orden judicial.

Esta misma semana se deberá estar declarando la vacancia porque ayer ya se envió la comunicación desde el Consejo de Estado.