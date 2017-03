Colectivo Ciudad Verde aporta propuestas para una mejor movilidad en Medellín

En respuesta al debate planteado por Caracol Radio sobre la movilidad en Medellín, el colectivo ambientalistaCiudad Verde entregó una serie de propuestas para mejorar la circulación vial en la capital de Antioquia, y poder enfrentar el principal reto que tiene hoy el valle de Aburrá: eliminar la contaminación y mejorar la calidad del aire, lo cual está estrechamente relacionado con los sistemas de transportes en que nos movemos.

El vocero del colectivo, Carlos Cadena, conceptuó que el transporte debe entenderse como un sistema y no se puede pensar que la única opción es el carro, pues existen alternativas como caminar o utilizar la bicicleta se deben tener presentes.

Planteó que el empleo del empleo de la bicicleta aún no ha sido incluido entre los sistemas de transporte alternativos, y hechos como los ocurridos en los últimos días en que dos ciclistas murieron en accidentes, no permite que los usuarios de esta alternativa se sientan libres y tranquilos para movilizarse en el día a día y por ello mucha gente no utiliza este medio de transporte porque no se siente cómoda y no se siente segura.

Fue enfático en que el transporte colectivo debe ser cada vez más limpio y cuestionó el que en un ciudad que distingue como innovadora se siga insistiendo en el uso del diésel, combustible que debe ser mandado a recoger y optar por otras fuentes limpias que no tienen emisiones de material particulado como la energía eléctrica.

Insistió en que mientras estemos en la crisis provocada por la calidad del aire se debe disminuir exponencialmente el vertimiento de la contaminación y propuso que para ello habría que cancelar el uso de vehículos contaminantes hasta que mejore la calidad del aire.