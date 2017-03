Exija que le cobren con el taxímetro legal y no con una aplicación móvil

“Es ilegal y no lo pueden hacer. Tienen que usar el taxímetro oficial”, así respondió el secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, Carlos Gaviria, sobre el uso de medidores de carreras que están utilizando los taxistas de Manizales, los cuales vienen con la aplicación móvil (App) City Taxi y no de los taxímetros avalados y certificados por la administración municipal.

La queja la conoció el Secretario de Tránsito a través de Caracol Radio, ya que varios oyentes se quejaron de que al abordar los taxis en la capital caldense, los taxistas no están encendiendo los taxímetros y están cobrando los servicios con el medidor de la App.

Ante las quejas, Caracol Radio se dio a la tarea de abordar un taxi e indagar con el conductor cómo funciona el medidor de la App. Primero el taxista indicó que el medidor en algunas ocasiones tiene una diferencia de sobre costo de 200 a 500 pesos con el taxímetro, pero que además este medidor puede poner a perder dinero al taxista, ya que no cobra los recargos, mientras que algunos taxímetros si los tienen grabados. En resumidas cuentas el medidor no solo no es permitido si no que no cobra la tarifa permitida.

Los usuarios manifestaron que los taxistas se niegan a encender el taxímetro y que si lo encienden hacen el servicio de mal genio y mala gana.

Frente a esta problemática, el secretario de tránsito les advirtió a los transportadores que esta además de ser una práctica ilegal va a tener controles de las autoridades de tránsito. “Los únicos taxímetros avalados son los que calibraron a comienzos de año. Si quiera recibimos la información, no la sabíamos y ya mismo vamos a empezar los operativos que corresponden”, indicó.

También vale la pena recordar que sí un taxista es sorprendido haciendo una carrera y no lleva el taxímetro encendido, esto le puede acarrear una sanción económica alta e incluso la inmovilización del vehículo.

Esta práctica ilegal también está generando descontento y rechazo en los propietarios de los vehículos, ya que un taxímetro con la instalación incluida tiene un valor aproximado a los 500 mil pesos y si dejan de usarlos este será un gasto inoficioso. La descarga del medidor de la App es gratuita.

Gaviria también se pronunció sobre el uso de taxímetros satelitales que la legislación colombiana no tiene avalados. El funcionario manifestó que los están tolerando y que se permiten solo si tienen los sellos de certificación de la Alcaldía de Manizales.