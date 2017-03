Fenalco pide modificaciones al pico y placa

Para la Directora Ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander, Gladys Navarro, la medida es viable pero debe realizársele algunos ajustes que permitan disminuir el flujo vehicular en las horas donde se registra mayor tránsito durante el día.

“Nosotros estamos de acuerdo con el pico y placa, más no placa día porque es de 6 am a 7 p, un día completo en que la gente no va poder hacer presencia en el centro de la ciudad” manifestó, la dirigente gremial.

Navarro, agregó que los estudios técnicos realizados en la ciudad sobre movilidad arrojan otros factores que inciden en el caos vehicular “Se conoce que hay unas vías donde hay una gran manifestación del flujo vehicular, pero dentro del mismo estudio, llegamos a la conclusión que muchos factores también afectan el tema de movilidad y uno de ellos es nuestra deficiente red de semaforización y eso hay que tenerlo en cualquier discusión que hagamos sobre movilidad en la ciudad”.

En medio de las reacciones y posiciones encontradas que genera el tema entre las autoridades, sectores económicos y habitantes. El gobierno local, a través del Alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas, es quien tomara la decisión final sobre la implementación de la medida que por ahora se tiene previsto que inicie el 01 de abril con pico y placa para los taxis en toda la ciudad y para motocicletas y parque automotor particular en el cuadrante del centro desde las 6 am hasta las 7 pm.