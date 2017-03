Gobierno Nacional debe intervenir en crisis del SITP: expertos

Expertos en movilidad consultados por Caracol Radio se refirieron a la situación financiera de los nueve operadores del SITP; Masivo Capital, uno de ellos, en proceso para acogerse a ley de quiebra.

“Donde los operadores no tengan los recursos para circular, Bogotá no tiene otra alternativa para movilizar a la gente diferente a Transmilenio. Las personas que viven en la mayoría de los barrios a los que aún no llega el Sistema no tendrían en que moverse”, dijo Fernando Rojas.

A su vez, Fernando Montezuma, señaló que “Bogotá tiene la capacidad técnica y económica para buscar una salida, pero va a ser necesaria la intervención del Gobierno Nacional. Esto es muy grave, son empresas de transporte público, recientemente creadas, en grave situación financiera y con deudas altísimas”.

Los nueve operadores del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá tiene un endeudamiento que supera el 80%, según lo pudo establecer Caracol Radio.