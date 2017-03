Alcaldía de Armenia prepara desalojos a invasores ilegales

El cuestionamiento lo hizo una habitante de la manzana 25 del barrio Simón Bolívar, quien no quiso revelar su nombre para evitarse problemas, sin embargo y de acuerdo con la denunciante, enseguida de su casa un vecino del sector cansado de pagar arriendo decidió invadir un lote y levantar allí en madera su predio de manera irregular y aunque la situación ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades, su accionar no se ha visto.

“Desde el año pasado yo le dije al señor que se ubicó en la manzana 25 del barrio Simón Bolívar que no podía estar ahí y lo que me gané fue un insulto, yo fui a la policía y a la alcaldía a poner en conocimiento la situación, pero desde allí no han tomado cartas en el asunto”, dijo la denunciante.

Al respecto el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez indicó que en la actualidad hay 300 procesos de restitución de bienes, que se están agilizando gracias a la descongestión que se vienen haciendo en las comisarías, por lo que no se descarta el uso de la fuerza en los desalojos que se tienen proyectados.

“Nosotros tenemos más de 300 procesos de restitución de bienes acumulados, por eso he cambiado algunos inspectores para descongestionarlas y darle agilidad a este aspecto, pues no podemos seguir permitiendo que las invasiones tomen más ventaja de la que tienen”, indicó el alcalde Álvarez.

El alcalde de Armenia fue enfático en pedirle a los ciudadanos no dejarse engañar por falsos prometedores de lotes, pues no son más que estafadores.