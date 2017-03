Invias confirmó multa por 16mil millones de pesos contra el ex contratista del Túnel de la Línea por daños ambientales

A través de un comunicado el Instituto Nacional de Vías, confirmó una millonaria multa contra la Unión Temporal segundo Centenario que estuvo encargada de la construcción de parte del túnel de la línea.

El comunicado señala: El Instituto Nacional de Vías se permite informar a la opinión pública que el día de hoy 6 de marzo de 2017 en audiencia pública se profirió la Resolución No. 01495 del 6 de marzo, por la cual se confirmó parcialmente la Resolución No. 08443 del 29 de noviembre de 2016, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contrato No. 3460 de 2008 y se impuso una multa a la Unión Temporal Segundo Centenario por un valor de dieciséis mil ciento treinta y tres millones doscientos cuarenta y siete mil pesos 16.133.247.000.

Y agrega el comunicado “esta sanción es debido a incumplimiento en las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión ambiental de obras objeto del proyecto “estudios y diseños, gestión social, predial y ambiental, construcción y operación del proyecto cruce de la cordillera central; túneles del ii centenario - túnel de la línea y segunda calzada Calarcá - Cajamarca”.

Así mismo se precisa, que esta resolución en su artículo tercero, establece lo siguiente “contra la presente resolución no procede recurso alguno”.

Ante las millonarias sanciones al contratista del túnel de La Línea, veedores de las obras aseguran que el Invías deberá hacer valer las pólizas para recuperar el dinero

El veedor técnico de las obras del proyecto vial túnel de La Línea, el ingeniero Uriel Orjuela señaló que frente a las sanciones de las que ha sido objeto el contratista de las obras, no debe haber preocupación, pues para eso y antes de empezar se adquirieron pólizas de estabilidad, pólizas de calidad y garantía y pólizas de cumplimiento, que le corresponderá al Invías hacerlas efectivas

El ingeniero Orjuela agregó que en este proceso falta una última sanción y tiene que ver con el incumplimiento en la entrega del contrato en los tiempos contractuales.

Ambientalistas del Quindío señalaron que las multas millonarias contra el ex contratista del túnel de la línea se quedan cortas por daños ambientales del proyecto.

Néstor Ocampo de la Fundación Ambientalista, Cosmos de Calarcá manifestó que esa multa es insignificante porque con esa obra nunca se cumplió con el plan de manejo ambiental.