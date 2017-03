El alcalde de Pereira se ratifica en que no permitirá que se cierre la emisora cultural

Otra vez bastante alterado el alcalde Juan Pablo Gallo respondió a las preguntas que los medios de comunicación le plantearon frente al nuevo documento del Ministerio de las TIC en el que se evidencia que la Alcaldía no podría tener bajo su poder la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte.

En medio de su molestia por, como lo dijo, tener que responder otra vez frente al mismo tema, el alcalde de Pereira aseguró que la emisora no se va a cerrar y llamó a los ciudadanos a creer en él.

"Dijeron que la cultura se iba a acabar con la liquidación del Instituto y no se acabó. entonces les pido que me crean, yo soy la versión oficial y yo mismo hablé con el Ministro David Luna que me garantizó que no se va a acabar la emisora, esto es un compromiso hablado pero va a llegar próximamente por escrito", explicó Gallo.

Escuche...