Ordenan investigación contra el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda

Se trata del caso de Orlando Arciniégas Lagos, abogado condenado a 36 años de cárcel por ser el cerebro del desfalco de los juegos nacionales y quien hace dos meses estaba con hospitalización en el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda, recibiendo visitas diariamente sin control alguno, por cuenta de un dictamen médico entregado por este instituto que decía que no debía estar recluido en la cárcel.

En las últimas horas el Juez Primero Penal del Circuito Especializado determinó que Arciniégas debe volver a la cárcel porque un dictamen pericial determinó que el abogado no estaba enfermo, "no hay síntomas sicóticos ni compromiso en el juicio de la realidad. Dice el informe pericial de psiquiatría forense que no hay un estado grave por enfermedad incompatible con la debida reclusión formal", explicó en la audiencia el juez.

En el marco de esa diligencia, el juez ordenó que la Fiscalía, la Procuraduría y la Superintendencia Nacional de Salud investiguen tanto a los funcionarios del Inpec y a los directivos del Instituto del Sistema Nervioso de la capital de Risaralda por esa hospitalización no fundamentada.

Según conoció Caracol Radio, las autoridades de derechos humanos habían conocido incluso de varios presuntos intentos de suicidio del abogado Arciniégas. Sin embargo, en la audiencia se determinó que, "se amerita continuar el manejo psico terapéutico y psico farmacológico estricto que la justicia considere pertinente", leyó el juez.

Luego del fallo, ayer mismo se habría trasladado a Arciniégas a la cárcel La 40 de Pereira, mientras la investigación contra la clínica inicia.