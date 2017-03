“No tenemos agentes suficientes”: Secretario de movilidad de Medellín

El secretario de Movilidad de Medellín, Juan Esteban Martínez, en diálogo con el programa Hoy por Hoy Medellín de Caracol Radio, reveló que el personal de agentes de tránsito de la ciudad, es insuficiente para el número de vehículos que circulan por las calles de la capital antioqueña.

“La otra pregunta es si hay agentes de tránsito, No, no tenemos agentes de tránsito suficientes, en función de crecimiento urbanístico y la dinámica de movilidad de la ciudad, del alto crecimiento de las motos, de la accidentalidad que esta entre 250 y 300 incidentes diarios, que afectan las condiciones de movilidad, no tenemos agentes suficientes”, señaló el titular de Movilidad de Medellín.

Advierte que se requieren de por lo menos 250 agentes de tránsito para atender los accidentes, problemas viales y en general las necesidades que requiere la ciudadanía.

“Tenemos 514 agentes, nos hace falta alrededor de 250. Diariamente disponibles en turno tenemos entre 80 y 100 para un población de 2 millones y medio de habitantes, casi un millón 300 mil vehículos circulando, antes hacemos mucho”, describió en diálogo con Caracol Radio.

Medellín no tiene los mismos problemas viales de otras ciudades

El secretario de Movilidad, Juan Esteban Martínez, insiste que la ciudad no tiene problemas graves de otras ciudades del mundo, donde se los ciudadanos tienen que aguantar hasta horas en los puntos de congestión.

“Mucha gente se altera en el tráfico, pero Medellín no cuenta con niveles de congestión como Bogotá, como Los Ángeles Londres o como Ciudad de México puede durar hasta dos horas en un taco”, explicó.

Advierte que se debe tomar decisiones a corto plazo, para no dejar aumentar los problemas viales.

“Hay motivos para preocuparnos en el sentido de que si no tomamos decisiones pronto, en el corto y mediano plazo, entonces vamos a tener un largo plazo más difícil en términos de ocupación del espacio. Este año se espera unos 300 mil vehículos donde Medellín puede captar un 15 por ciento”, dijo el funcionario quien agrega que los problemas de congestión se evidencian en sectores como la Aguacatala, la 33 llegando a San Diego, Autopista Norte, entre otros.