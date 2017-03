En seis meses de plan piloto no han erradicado ni una sola hoja de coca en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez denunció el incremento de los cultivos ilícitos en el departamento, a causa de la no erradicación del mismo en los últimos meses.

Según el mandatario local, a pesar de que hace seis meses se anunció el plan piloto de erradicación en los municipios de Ituango y Briceño, todavía no se ha arrancado una sola hoja de coca.

“En Briceño en seis meses no se ha arrancado una hoja de coca, esos ya son unos mensajes preocupantes en el sentido en que la siembra sigue y uno no observa en Ituango que los cocaleros estén protestando porque no les esté ingresando dinero”, manifestó el gobernador Pérez Gutiérrez.

Explicó que el gobierno nacional no ha tomado las medidas necesarias, para que las hectáreas de hoja de coca que tenía en su poder las Farc, no las comercialicen con otras personas.

“Alguien cercano a los mismo que compraban ante o los mismos tienen que estar en el proceso, porque ningún campesino está denunciando que le están comprando mal, que no les están comprando o les están bajando el precio”, señaló el gobernador.

Criticó además la poco eficiencia de la erradicación manual, que genera que el proceso se alargue por el tiempo y además pone en riesgo vida humanas, por los minas antipersonal.

“Un helicóptero puede bajar a un nivel bajo y fumigar puntualmente la zona donde hay los cultivos ilícitos, porque en lugar de aviones que fumigan el pueblo y las montañas, porque no fumigar con un helicóptero”, concluyó Pérez Gutiérrez.