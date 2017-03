Cámara de Comercio de Cartagena aclara que no ejerce control sobre el POT

María Claudia Páez Mallarino, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena salió al paso de las declaraciones del concejal David Caballero sobre la responsabilidad de esta entidad de verificar el uso del suelo antes de otorgar la matrícula mercantil.

El concejal conservador se refirió sobre el cierre de varios establecimientos comerciales ubicados en la Zona U del sector La Castellana y sobre esto expresó que la Cámara de Comercio debería verificar a través del MIDAS, el uso del suelo antes de otorgar la matrícula mercantil a los establecimientos de comercio.

Ante esto, Páez Mallarino aclaró que no es competencia de la entidad este tipo de funciones.

“Es importante que los funcionarios públicos o quienes asumen algunas funciones del ámbito estatal y la comunidad en general conozcan a fondo que competencias da la ley 1388 a la alcaldía que es en términos generales la que le genera la competencia de ejercer el control urbano y la laye 1727 que es la que nos da las competencias o nos delega la función de recolección y llevar la base de datos del registro mercantil y de otros registros a la Cámara de Comercio.”

El concejal Caballero también solicitó que exista un pacto de transparencia entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio para que miren si existe persona jurídica para otorgar los permisos y ver si los negocios pueden estar donde registran.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena también explicó que no tienen injerencia en el Plan de Ordenamiento Territorial.

“Debe quedar claro que las cámaras de comercio lo único que podemos hacer es llevar un registro mercantil pero no tenemos ningún competencia para ejercer una obligatoriedad de cumplimiento del POT a los funcionarios ni mucho menos al ejercicio del comerciante.”

Por ultimo señaló que es total competencia de la alcaldía ejercer ese control para el uso del suelo en el caso de los establecimientos cerrados por las autoridades.

“Creo que tiene que quedar claro que nosotros como cámaras de comercio no podemos decir que establecimiento puede ir en que sitio o no, eso le corresponde a la alcaldía y nosotros entregamos toda la información a la alcaldía para que ellos puedan ejercer ese control y no nos lo permite la ley.”