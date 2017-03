Policía de Bolívar incautó más de dos mil huevos de iguana

Unidades policiales adscritas a la Seccional de Tránsito y Transportes en un puesto de control interceptaron un vehículo de servicio público a la altura del municipio de San Jacinto, el cual cubría la ruta Sincelejo-Barranquilla.

En el procedimiento de registro a la bodega de carga los uniformados hallaron una caja de cartón la cual contenía en su interior más de dos mil huevos de iguanas, por este hecho fue capturado un hombre de 35 años de edad, señalado de ser el responsable del trasporte de este cargamento de huevos de iguanas que tenía como destino la ciudad de Barranquilla.



Los intensos controles sobre la vía troncal de occidente en materia ambiental también han permitido la incautación de 45 metros cúbicos de madera y la captura de dos hombres en zona rural del Carmen de Bolívar y en el municipio de Zambrano unidades adscritas a la Policía ambiental y ecológica incautaron de 150 bultos de carbón vegetal, el cual no registra ningún tipo de autorización legal por parte de las autoridades ambientales para su fabricación, transporte y comercialización.



Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales no renovables dentro de los términos establecidos en el código penal colombiano; el Juez con funciones de Garantías les resolverá su situación penal en las próximas horas.

El coronel Víctor Hugo Gómez Arias comandante departamento de Policía Bolívar, resaltó que en los transcurrido del año han capturado a 80 personas comprometidas en el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, los cuales han sido dejados a disposición de las autoridades judiciales.