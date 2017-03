“¿Es una revocatoria sana o es un mecanismo de presión?”: concejal Fortich

Fueron varios los concejales de Cartagena que han salido a rechazar el proceso de revocatoria que se adelanta desde algunos sectores en la ciudad contra el alcalde Manolo Duque

Uno de ellos es el concejal Ronald Fortich quien resalta que algunas de las personas que hacen parte del comité que organiza la revocatoria de mandato hacían parte de la pasada administración.

“Una de estas personas tenía prebendas burocráticas en el gobierno anterior y como ya llegó un nuevo gobierno y no tiene esa prebendas burocráticas es lo que me llama poderosamente la atención que si verdaderamente está haciendo utilizando este mecanismo, que lógicamente lo da la Constitución y la ley, para hacer una revocatoria o para utilizarlo como un mecanismo de presión para conseguir estas prebendas que ya hoy no tiene en este gobierno.”

El concejal también destaca que la ciudad viene de varios periodos atípicos de alcalde que han frenado el desarrollo de Cartagena.

“Si verdaderamente uno ama a la ciudad, lo que tenemos que trabajar para que esta ciudad salga adelante porque como lo dijo la concejal Duvinia tuvimos un proceso de varios alcaldes y generalmente lo que hubo fue atrasos en la ciudad de Cartagena, aquí lo que hay es que trabajar fuertemente unidos mancomunadamente para sacar esta ciudad adelante que se encuentra hoy día en pobreza.”

Al mismo concepto que la ciudad no le convienen unas elecciones atípicas para elegir un nuevo alcalde se suma la concejal del partido de La U, Duvinia Torres para trabajar unidos por la ciudad.

El cabildante de Cambio Radical, Carlos Barrios añadió que se está trabajando de la mano con el alcalde con un Plan de Desarrollo que se esta cumpliendo.