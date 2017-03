Procuraduría absolvió al exdirector del ICBF en Bolívar por contrato de alimentos

El pasado 29 de marzo del año 2016, la Procuraduría General de la Nación inició proceso investigativo de oficio en mi contra por presunta irregularidad en la liquidación del contrato con la cooperativa Cooseheroica contra Jorge Redondo Suarez, exDirector Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el año 2010, tras la publicación de una noticia realizada por un periodista y veedor, donde denunció el mal manejo de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar PAE, en ese año.

La Procuraduría Regional Bolívar ordenó apertura para verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituía falta disciplinaria, identificar e individualizar a los servidores públicos responsables y establecer si se ha actuado o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Tras revisar las copias del contrato suscrito entre el ICBF y Cooseheroica, acta de imposición de multa por incumplimiento de obligaciones contractuales a Cooseheroica, acta de liquidación del contrato, el manual de contratación de ICBF, entre otros documentos y adicionalmente se escuchó en versión libre donde siempre aclaró que las aseveraciones realizadas por el periodista carecían de verdad.

Hoy, un año después de la publicación de dicho artículo la Procuraduría General de la Nación emitió su fallo a través de la resolución No. 001 del 6 de marzo de 2017 considerando que “apareciendo que el hecho atribuido no existió y por ende no se predica afectación del deber al comportamiento de Jorge Redondo Suarez, en su condición de Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para nada incidió en la garantía de la función pública y de los principios que la gobiernan, deberá absolverse de toda responsabilidad dentro de las diligencias radicadas”

Por esta razón la Procuraduría General de la Nación resolvió absolverlo del mismo declarándome no responsable disciplinariamente del hecho investigado.