Autopan permanecerá dos días más cerrada

En horas de la tarde de este lunes, ocho funcionarios de la Secretaría de Salud, acompañados de la Personería Local de Chapinero, realizaron la respectiva inspección a la panadería AutoPan, ubicada en la calle 85 con carrera 9, para determinar si la empresa había cumplido con las medidas sanitarias, impuestas la semana pasada, frente a una presunta presencia de roedores.

Según Daniel Espinosa, representante legal de Autopan, explicó que, durante cinco días, la empresa cumplió con algunos arreglos locativos. “El 28 de febrero consideramos que teníamos todo listo. Radicamos la solicitud para que verificaran, pero sólo hasta el 6 de marzo vinieron los delegados de la Secretaría de la Salud.”

Sin embargo, los delegados de la entidad del Distrito encontraron heces de ratón frescas en los depósitos de basura del establecimiento y determinaron que se hicieron las reparaciones locativas con las puertas abiertas al público.

“Los funcionarios escarbaron todo, pero esa es la garantía. No dieron de baja a ningún producto de la panadería. Tenemos la bodega que maneja cinco toneladas de materia prima. No tocaron absolutamente nada”, también reconoció que se encontraron heces de ratón en el depósito de basuras, pero esto no amerita que se encontrara alguna contaminación en los productos.

Además fue enfático en que la empresa cuenta dos compañías que realizan cada dos meses fumigaciones en el lugar. “Adicionalmente contamos con los “Asustadores”, herramientas tecnológicas que espantan a los roedores”, explicó Daniel Espinosa.

De igual manera, ante el presunto rompimiento de sellos puestos por la secretaría de salud, Daniel Espinosa fue enfático en decir que es falso y que los sellos siguen intactos.

“Las reparaciones estaban en el segundo piso, en zonas que no tenían nada que ver con producción. Pero por medida preventiva, cerraremos el local por 48 horas para terminar las reparaciones”, añadió Daniel Espinosa quien además dio parte de tranquilidad a la clientela de que los productos de AutoPan no están contaminados.