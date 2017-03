300.000 millones de pesos le adeudan las EPS a la red pública y privada en el Quindío

Y es que pese a las mesas de conciliación que se han venido haciendo desde al año anterior para buscar saldar dichas deudas, las EPS no reconocen lo que verdaderamente deben y no pagan a tiempo, es por eso que las directivas de los centros asistenciales del Quindío se declararon colapsados, pues por falta de dinero desde hace dos meses no se les cancela los salarios por ejemplo a los empleados del hospital la misericordia de Calarcá y en algunos casos los proveedores se niegan a prestar sus servicios por la misma situación, por eso se requiere el apoyo de la Supersalud, que hasta ahora no se ha visto.

“Estamos totalmente desamparados por el ministerio de salud, sentimos que la superintendencia de salud no cumple su objetivo de regular y controlar que se hagan los pagos a los hospitales, en este caso por fortuna hemos contado con el apoyo de la secretaría de salud, pero pues desde allí se hace lo que puede, ya que debemos comprender que esto es un problema nacional”, señaló Leonardo Quiceno es el representante de la asociación de hospitales del Quindío.

El funcionario médico señaló que lo más grave de todo es que el estado protege a las EPS, pues así no paguen hay que atender a los pacientes, pues de lo contrario hay sanciones.