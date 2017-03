Exsenador de Boyacá Plinio Olano rechazó los señalamientos que lo vinculan con el caso Odebrecht

Frente a las obras para la construcción de la Ruta del Sol tramo 2, a través del cual se pagaron 6,5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García, quien lleva 6 diligencias de interrogatorio y está en negociación con la Fiscalía, el ente investigador anunció la compulsa de copias al exsenador de Boyacá Plinio Olano, por su presunta participación en estos hechos.

El también director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, señaló que no ha sido notificado de la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, para que sea indagado por el caso Odebrecht, pero negó rotundamente en los micrófonos de Caracol Radio, conocer o tener algo que ver con el tema.

"Esperemos que la corte investigue, pero no tengo ni idea de por qué me están vinculando. Rechazo las acusaciones de plano, y puedo convocar a cualquier funcionario en el nivel de decisión que sea para que testifiquen a ves si yo alguna vez hable de algún tema en particular al respecto. No sé cuáles son las personas que están involucradas", señaló el excongresista.

Agregó que “estoy presto a colaborar con todo lo que la corte necesite para aclarar este tema. Si me pregunta que si tengo vínculos con la ministra o con el exministro, le digo que tengo el mismo conocimiento que tenemos todos, pero no tengo ningún vínculo adicional, nadie ha dicho que yo tenga algún vínculo con personas involucradas en el caso Odebrecht, y sobre los señalamientos de la Fiscalía, me entere a través de las redes sociales, a través de un trino”.