Robaron bicicleta a deportista profesional de Duitama

Laura Rincón, ciclista profesional, vive uno de sus peores momentos a nivel profesional pues delincuentes se aprovecharon de un descuido para hurtarle su bicicleta en pleno centro de la ciudad.

"Al parecer los delincuentes que me robaron me venían persiguiendo desde hace ya un tiempo... no he podido volver a entrenar por que no tengo mi bicicleta, estoy parada sin poder hacer nada" aseguró Laura Rincón quien también afirmó que había ahorrado un año entero para comprar su velocípedo.

Todo sucedió cuando Rincón luego de un entrenamiento entró a una droguería del centro de la ciudad para aplicarse una inyección que tratara un dolor en sus piernas que venía presentando. Ella le había dejado la bicicleta al cuidado de la señora que atendía la farmacia, en un descuido de la persona que atendía un hombre se llevó la bicicleta valorada en 14 millones de pesos. Las autoridades ya recibieron la denuncia y están realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables como lo afirmó el capitán salinas de la policía de Duitama: "Ya estamos haciendo todo lo posible para dar con los posibles responsables de este hurto".

Mientras espera que las autoridades puedan dar con el paradero de su bicicleta, Laura Rincón seguirá entrenado con velocípedos que amigos y entrenadores le quieren prestar.