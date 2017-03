Proponen llevar pico y placa a gran audiencia pública para debatir su conveniencia

El Concejal liberal David Dáger solicitó una modificación y una adición a la proposición inicial que se había aprobado el año anterior en materia de movilidad y convertirla en una gran audiencia pública sobre el tema, “tenemos que dar la discusión en la ciudad, la corporación es la autorizada para realizar este debate, es una bonita oportunidad para reactivar esta proposición que fue aprobada y ponerle fecha al debate lo más pronto posible; nosotros tenemos que gobernar y tomar decisiones es para la comunidad que está solicitando en diversas oportunidades están manifestando su inconformismo con la medida de pico y placa permanente”

“Lo mínimo que podemos hacer como corporación es realizar el debate, las restricciones de pico y placa no pueden ser permanentes, me parece que hay violación de derechos constitucionales a la libre movilización, le pido a la mesa directiva y al presidente de tener este debate en la corporación y hacerlo de manera abierta donde escuchemos a la comunidad y a los gremios” afirmo Dáger Lequerica.

En el mismo sentido el concejal David Caballero dijo: “el tema de aquellas personas que cometen la infracción de dejar su carro mal parqueado y si jurídicamente se pueden ejercer funciones cuando las oficinas estén cerradas, debemos buscar solución y para que se trabaje los fines de semana y no tener que esperar hasta el lunes para poder subsanar el error cometido”.

Jorge Useche de la bancada conservadora intervino sobre el mismo tema alegando lo siguiente: “hemos visto esfuerzos del gobierno como la medida del pico y placa que quiere que los cartageneros lleguemos en menos tiempo a nuestros destinos, me voy a referir a un tema que ha generado controversia y a su vez motivos de felicidad, cuando comiencen los planes piloto ojala estos sean bien planificados, porque no es bonito ver las bicicletas arrinconadas porque no tienen sitio de parqueo y nos damos cuenta igual que éstas no están siendo utilizadas sin saber el motivo, seguramente debe ser por el trámite para utilizarlas, pero si el mismo Transcaribe no tiene donde parquearlas mucho menos las entidades, dónde las tendrán las personas que las están utilizando, quiero llamar la atención del gobierno a que no abandonemos este logro alcanzado con la empresa privada”.

La concejala Angélica Hodeg dijo: “retomando el tema que presentó el concejal David Dáger que no solo es pico y placa si no el tema de parqueaderos, la movilidad debe ser algo integral, vivimos en una ciudad que tiene unas calles estrechas y se complica más porque no tenemos reglamentado el tema de los parqueaderos, hay que manejar esto de manera integral”.