60% de comerciantes de Cartagena no han sido víctima de delitos en los últimos seis meses

Fenalco Bolívar aplicó encuesta a empresarios de todos los sectores de comercio de la ciudad con el propósito de conocer su percepción sobre la seguridad en el Distrito y si se han visto afectados por algún hecho delictivo.

Los resultados evidenciaron que el 60% de los comerciantes que participaron de la encuesta no han sido víctimas de delito alguno en los últimos seis meses. Por su parte, 36% de los empresarios manifestaron que se han visto afectados por alguna modalidad de delito. De ese 36%, el 50% manifestaron ser víctimas de atracos y hurtos simples el 41%.

“Los resultados han sido más halagüeños de lo que se esperaba, dadas las manifestaciones recurrentes que ese escuchan al respecto. Resulta consecuente con los golpes que ha propinado la Policía en los últimos meses y los esfuerzos por contar con más y mejores recursos tecnológicos para la lucha contra el crimen.” manifestó Mónica Fadul directora Fenalco Bolívar.

73% de los casos han sido denunciados por la víctima. Es muy bajo el porcentaje que se abstiene de no hacerlo asegurando que no confían en las instituciones y/o procesos. Para el caso de los atracos 65% fueron denunciados y 35% no lo hizo, los casos de hurto fueron denunciados por el 86% de las víctimas y 14% se abstuvo, delitos extorsión e informáticos fueron denunciados en un 100%

“Consideramos que existe una mejor disposición a la denuncia, lo cual es una actividad importante, porque permite contar con información para que la autoridad actúe y también para consolidar cifras reales que permitan adoptar las decisiones adecuadas a la autoridad para contrarrestar la delincuencia. “Precisó Fadul.

VÍCTIMAS Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL DELITO

Al indagar sobre la víctima del delito, el 47% asegura que fue la empresa la se vio afectada, el 26% sus empleados y 15% alguno de sus clientes.

Con relación al lugar donde se cometió el delito 35% tuvieron ocurrencia muy cerca del domicilio o destino del afectado (exterior inmediato), 29% al interior de la empresa y 24% en la zona donde se desarrollan las actividades empresariales (zona de influencia).

Por ultimo quisimos conocer la percepción sobre la seguridad en el último semestre (Septiembre 2016 – febrero de 2017) en comparación al semestre anterior (marzo – agosto de 2016). Para el 53% de los encuestados, la seguridad ha empeorado, 30% considera que se mantienen los niveles de seguridad y 16% que mejoró.

Ahora bien analizando los resultados de quienes se han visto afectados o no por algún tipo de delito se obtuvieron los siguientes resultados:

Empeoró para el 46% de los afectados por algún delito y 50% por los que no.

Mejoró para el 20% de los que se vieron afectados por algún delito y 73% de los que no.

Se mantuvo para el 29% de los afectados y 68% de los que no.