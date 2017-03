Gobernador de Bolívar defiende nombramiento de Enrique Chartuni

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, defendió el nombramiento del ingeniero civil Enrique Chartuni al frente de la Secretaría de Infraestructura Departamental, afirmando que es un hombre que puede aportarle mucho a su equipo, que no ha sido declarado culpable, y que si la justicia lo encuentra responsable, debe irse del gobierno.

La polémica se genera porque Chartuni fue gerente de Transcaribe en la época de los retrasos en la construcción del sistema de transporte de Cartagena. La Fiscalía lo señaló como presunto responsable del delito de peculado y celebración indebida de contratos en la compra de unas tierras que al parecer eran espacio público, para la implementación de Transcaribe, y por este hecho, alcanzó a estar cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria. Chartuni sigue vinculado a la investigación.

“Hay un poco de injusticia de la gente, en algún momento nuestra sociedad se vuelve implacable con acontecimientos en el barrio, en la calle, y este en la ciudad. A Enrique Chartuni no lo voy a defender porque no hay necesidad de defenderlo, es un hombre lleno de competencias, de calidades, un gran ser humano, un hombre que nos puede aportar mucho”, sostuvo Turbay.

“Lo público es profesión peligro, no es fácil administrar lo público con una profesión desprestigiada y que no tiene el reconocimiento que debería, y Enrique Chartuni si bien está siendo investigado, sus actuaciones están siendo revisadas, es un hombre que no tiene ningún problema para ejercer el cargo”, asevera el gobernador.

“Yo confío en él, algunos me dicen que es una apuesta arriesgada. Lo es pero confío en él, en su capacidad, en lo que nos pueda aportar. Y espero que la justicia nos pueda decir pronto qué es lo que realmente revisó de él, si tiene responsabilidades que asumir frente a los hechos, tendrá que hacerlo y tendrá que irse del gobierno. Y si la justicia dice que los actos y los compromisos por los que revisan su conducta, no ameritan ningún tipo de sanción, estaríamos diciendo que hemos sido injustos con un ciudadano honorable, y que en este país no hay presunción de inocencia”, acotó el mandatario.

“La decisión la tomé para enviar un mensaje de que no podemos estar señalando, no podemos estar acusando, tenemos que ser justos en los análisis, sensatos. Tiene mi respaldo pero no respondo por él”, justificó Turbay Paz.