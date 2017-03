Aún no definen reemplazo de Harold Rivera, extécnico del Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga no ha llegado a un acuerdo con Fernando "el pecoso" Castro para que sea el nuevo técnico del equipo, en reemplazo de Harold Riveras que salió de la institución, luego de la derrota frente a Tigres, el sábado anterior, en un juego celebrado en Floridablanca.

Castro le dijo a Caracol Radio que no ha sido contactado por ninguno de los directivos del equipo.

"Me llamó un empresario para ofrecerme el equipo pero yo no trabajo con este tipo de personas; no lo he hecho desde hace 35 años" dijo el pecoso.

Versiones de algunos medios aseguraban que el Bucaramanga ya había arreglado con Castro para que tomara las riendas del club que hoy está en el puesto 14 de la Liga Águila, con tan solo 8 puntos.

Sobre las directivas del equipo, en especial en contra del presidente, Héctor Fernando García, han "llovido" críticas desde que no renovó el contrato de Harold Rivera quien el año pasado llevó el cuadro a la tercera posición del campeonato rentado.