Gobernador del Quindío y alcalde de Armenia definirán esta semana cambios en sus gabinetes

Hasta el 9 de marzo estarán en sus cargos los 6 secretarios de despacho de la gobernación del Quindío a los que el mandatario les aceptó su renuncia.

Se trata de Carlos Alberto Gómez Chacón, director de la Oficina Privada; Héctor Marín, secretario del Interior; Álvaro Arias, secretario de Educación; Álvaro José Jiménez, secretario de Aguas e Infraestructura; Carlos Alfonso Rodríguez, secretario de Turismo, y Jamid Andrés Alzate, asesor del despacho.

El gobernador Carlos Eduardo Osorio sobre la aceptación de estas renuncias manifestó “hacer política desde los puestos del gobierno no es correcto, no es lícito, no es ético” esto teniendo en cuenta que los funcionarios antes mencionados participarían en las próximas elecciones.

El alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez sobre los cambios en el gabinete dijo “son decisiones totalmente administrativas y no tienen ningún otro tinte, solo que busco un mejor gobierno”

Se espera además que esta semana se conozcan los nombres de los nuevos secretarios de despacho en la alcaldía de Armenia.