Lunes 6 de marzo, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una persona muerta y seis más heridas en hechos aislados hacen parte del balance judicial de este fin de semana en Quindío, los hechos se presentaron en los municipios de Calarcá, la Tebaida y Montenegro.

La policía capturó a dos hombres, que al parecer habrían participado del triple crimen en Calarcá en días anteriores en el barrio Giraldo de la localidad

En efecto, el comandante de la policía, coronel Ricardo Suarez afirmó que dentro de las 97 capturas realizadas durante los últimos días, están dos hombres de quienes hay datos que los relacionan con los tres asesinatos ya mencionados y dentro de los que estaba John Wilson Castañeda, de 28 años de edad, hijo del concejal de la alianza verde Wilson Castañeda

En Quimbaya cayó banda de apartamenteros, los presuntos delincuentes serían los responsables de los recientes robos a varios predios en la ciudad de Armenia

Hay luto en la policía, por la muerte de uno de sus integrantes el fin de semana en un accidente de tránsito en Armenia

Precisamente, el comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suarez lamentó la pérdida de Leonardo Adid Sánchez Lozano, el patrullero de 22 años de edad, que murió luego de perder el control de su moto cuando se movilizaba por la calle 10 entre carreras 17 y 18 en esta capital, el comandante de la policía recordó al uniformado como un buen funcionario, que se había ganado el cariño de sus compañeros.

En Armenia fue capturado un mexicano que pretendía sacar kilo y medio de clorhidrato de cocaína oculta en su equipaje hacía los EE.UU a través del aeropuerto internacional El Edén.

En la vía en el sector de la carrera 19 con calle 11 en Armenia la policía capturó a un hombre de 29 años de edad que pretendía comercializar drogas sintéticas, en el operativo los uniformados decomisaron 80 frascos de la sustancia conocida como Popper

Desde Pereira, el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez anunció el inicio de operaciones de una unidad especializada para combatir el narcotráfico y los delitos conexos en el Eje Cafetero, La unidad anunciada para esta parte del país tendrá su sede principal en Armenia y contará con 7 fiscales, 26 investigadores y 7 asistentes

Hasta el 9 de marzo estarán en sus cargos los 6 secretarios de despacho de la gobernación del Quindío a los que el mandatario les aceptó su renuncia.

Se trata de Carlos Alberto Gómez Chacón, director de la Oficina Privada; Héctor Marín, secretario del Interior; Álvaro Arias, secretario de Educación; Álvaro José Jiménez, secretario de Aguas e Infraestructura; Carlos Alfonso Rodríguez, secretario de Turismo, y Jamid Andrés Alzate, asesor del despacho.

El gobernador Carlos Eduardo Osorio sobre la aceptación de estas renuncias manifestó “hacer política desde los puestos del gobierno no es correcto, no es lícito, no es ético” esto teniendo en cuenta que los funcionarios antes mencionados participarían en las próximas elecciones, se espera además que esta semana se conozcan los nombres de los nuevos secretarios de despacho en la alcaldía de Armenia.

En grave crisis está el segundo hospital más importante del Quindío, La Misericordia de Calarcá que desde hace dos meses no le cancelan salario a los trabajadores y EPS no pagan deudas.

Gerardo López del sindicato de trabajadores de la salud del Quindío señaló que mientras el hospital tiene ingresos mensuales de 900 millones los gastos superan los 1300 millones de pesos, situación que se hace insostenible, además las deudas de las EPS provocan retrasos en los pagos de salarios a los trabajadores

El gerente del hospital La Misericordia de Calarcá, Leonardo Quiceno denunció que las deudas de las EPS superan los 10 mil millones de pesos y esas deudas y los pocos pagos provocan la crisis financiera en el centro asistencial

Como se había anunciado, de manera pacífica se desarrolló el plan tortuga programado por varios clubes de motos en esta capital el sábado pasado, donde cerca de 200 motociclistas con sus motos apagadas caminaron en señal de rechazo a la medida de restricción nocturna que calificaron como arbitraria.

Directivas de Ferrocarriles del Pacífico estiman que en dos meses esté habilitado el tren de carga entre Buenaventura y La Tebaida en el Quindío.

Fue lo que dijo el gerente general de esta firma Gustavo Giraldo en su visita a Armenia, que agregó que se avanza en el proceso de contratación de la empresa que debe encargarse de la soldadura de 20 kilómetros de rieles que no están listos.

El directivo de Ferrocarriles del Pacífico no descarta poner en funcionamiento el tren turístico entre el Valle y el Quindío en Semana Santa donde se requieren 1500 millones de pesos para reparar los daños en los rieles.

La gobernación del Quindío inició la revisión de la documentación de los centros vida de atención al adulto mayor del departamento para verificar su legalidad y su habilitación

El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que en 15 días se abre licitación formal para culminar las obras del proyecto vial túnel de La Línea

Vargas Lleras sobre las obras del aeropuerto el Edén de Armenia explicó que se harán este año y no será por concesión

En Montenegro, el vicepresidente además firmó el convenio que va a permitir construir 150 viviendas

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio inaugurará desde hoy a las 9 de la mañana la jornada Montenegro Sí para ti, donde todo el gabinete estará durante toda la semana despachando desde esa localidad.

Precisamente líderes y habitantes de Montenegro esperan que haya soluciones en varias problemáticas de esa localidad entre ellas soluciones de vivienda como la ubicada en altos del Carmen donde 80 familias están esperando que legalicen un lote para construir sus viviendas.

En deportes, un balance negativo dejó fin de semana en el fútbol para el Deportes Quindío, en el torneo Águila de la B, el equipo milagroso perdió como visitante uno a cero frente a Orsomarzo, mientras que en la liga Águila Femenina de Fútbol, el Deportes Quindío femenino fue goleado 5 a 1 frente al América de Cali.

En Deportes, a las 8 de la noche desde el parque sucre de Armenia se vivirá el primer ciclo paseo nocturno de este año, el recorrido será de 11 kilómetros y pueden asistir las personas en bicicleta, patines o monopatines a vivir el deporte en familia.