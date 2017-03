Tren turístico entre Valle y Quindío podría ponerse en marcha para Semana Santa

El gerente de Ferrocarriles del Pacífico Gustavo Giraldo dijo que aunque el tren turístico podría ponerse en funcionamiento en un corto tiempo pese a necesitarse una inversión de 1.500 millones de pesos, pues los daños en los rieles estás después de Buga, se requiere el convenio entre la corporación Café y Azúcar la zona franca del Quindío, para que el proyecto se materialice cada vez más.

El gerente de Ferrocarriles del Pacífico Gustavo Giraldo indicó que: “Vamos a tratar, yo no me puedo comprometer, pero estamos tratando de que se haga un tren turístico, porque el tramo que debemos soldar está después de Buga, entonces podríamos ir entre La Tebaida y Buga. Lo que pasa es que n no es ni fácil ni barato, necesitamos el convenio con la corporación azúcar y café y la zona franca del Quindío”.

El funcionario destacó que para esta iniciativa se van a invertir 1.500 millones de pesos, sin embargo se deben esperar las pruebas de seguridad para que el tren turístico entre Buga y la tebaida sea una realidad