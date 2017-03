Congresistas coinciden que no hay garantías para reapertura total de la frontera

“No ha habido las condiciones para abrir frontera, mientras no haya una política seria de frontera, no se puede abrir totalmente” manifestó el Senador del Partido Liberal, Andrés Cristo. El dirigente político, pidió más compromisos de ambos países por fortalecer los lazos políticos y relaciones comerciales, enmarcadas dentro del buen trato y de acciones conjuntas encaminadas a fortalecer el sistema de seguridad “debe haber un fortalecimiento de las políticas migratorias y del pie de fuerza, mientras no haya esto, no vamos a poder seguir manejando, las condiciones sociales y políticas que habíamos mantenido antes”. Aunque no desconoce las necesidades del vecino país en materia alimentaria y de inseguridad, expresó, que los cucuteños deben generar un proceso de afianzamiento financiero y económico independiente “Cúcuta es un lugar políticamente, estratégico para ambos países y por eso nos debemos hacer sentir”. Señalo que las actividades ilícitas generadas y auspiciadas por los actores armados ilegales deben combatirse de manera frontal entre las dos naciones, donde el contrabando y las extorsiones siguen afectando la economía regional y el patrimonio de los habitantes del área limítrofe.