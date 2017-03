Histórico estadio de béisbol de Blas de Lezo, en Cartagena, en deplorables condiciones

El histórico estadio de béisbol infantil del barrio Blas de Lezo, Juan C. Arango, cuna de grandes peloteros de la ciudad, está en un estado de abandono absoluto, a pesar de haber sido sometido a algunas refacciones en el 2015.

Justo al lado, está ubicada una nueva cancha sintética que entregó la administración distrital hace pocos meses. Sin embargo, el tradicional escenario está en el olvido.

“El estadio está en total abandono, ya no se le da el uso que tenía anteriormente. Los fines de semana se veían partidos de niños, pero últimamente está abandonado. El estado de la grama es malo, está bastante seco. Está lleno de basuras, se cayó la pintura, y las mallas están rotas”, acotó Zaira Puerta, vecina del barrio.

“Ese estadio se reinauguró en 2015, y se le ha dado muy poco uso. El estadio no tiene gradas, y quienes vienen a acompañar a sus hijos tienen que traer sillas. Y no han terminado de pavimentar los alrededores, faltan algunos andenes, es decir, la obra no está terminada, la dejaron inconclusa”, comentó Puerta.