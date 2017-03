Habitantes de Punta Canoa, Bolívar, protestan contra el proyecto Karibaná

Habitantes del corregimiento de Punta Canoa, al norte de Cartagena, protestaron contra el exclusivo proyecto turístico y residencial Karibaná, construido en esa zona, porque según ellos no han cumplido con los compromisos adquiridos a través de consulta previa.

“Están incumpliendo lo pactado en la consulta previa y han hecho despidos masivos de los nativos de la comunidad. El 50% de la mano de obra no calificada y el 30% de la calificada del proyecto deben ser nativos del corregimiento, y ahora mismo no hay ni un 10%. Se comprometieron a capacitar a los jóvenes para vincularlos laboralmente, y no ha cumplido”, relató a Caracol Radio Albeiro Morales, líder cívico de Punta Canoa.

“La vía de Punta Canoa es una trocha, no sirve, y ellos se comprometieron a hacer mantenimiento de la vía y a arreglarla, y no han cumplido. Nos sentimos afectados por Karibaná”, apunta Morales.

“Ellos debían capacitarnos antes de la apertura del hotel, y no lo han hecho. El hotel lo abren en tres meses y no contratarán a nadie usando la excusa de que no estamos capacitados”, sostiene el líder.

Los habitantes afirman que el proyecto no ha querido dialogar con la comunidad. “Nosotros hemos pasado una carta a la gente de Karibaná para que hable con nosotros, como líderes del corregimiento, y no han puesto atención. Aquí hay más proyectos, y todos los proyectos han hablado con nosotros. Todos menos Karibaná”, puntualiza Morales.

Caracol Radio intentó dialogar con directivas de Karibaná vía telefónica, pero quien nos atendió afirmó que nos devolverían la llamada, y nunca lo hicieron.

El móvil de la cadena esperó, por más de dos horas, en la entrada del proyecto, a que nuestros periodistas fueran atendidos por directivos del proyecto, pero el vigilante se limitó a decir que el ingreso no había sido autorizado y que en cualquier momento, alguien saldría a atendernos.