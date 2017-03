Cierran diez discotecas de la “Zona U” de Cartagena

El alcalde Manolo Duque encabezó el operativo de seguridad realizado la noche de este sábado y madrugada del domingo que se tomó el barrio Las Gaviotas, la 'Zona U' en Villa Sandra y demás sectores de la Avenida Pedro de Heredia.

En el popular sector de la 'Zona U' fueron cerrados de manera definitiva por no contar con el certificado del uso del suelo, los establecimientos comerciales de razón social 'Afrika', 'Jamaica disco-club', 'Dicaché', 'Ooopa', 'San Andrés', 'La vuelta disco-bar', 'Tu Playita', 'La fantastika', 'Mambo lounge- bar' y 'Kumba'.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial- POT dicha zona es residencial y no comercial.

"Es determinante la acción que hemos tomado, son cerca de diez negocios que llevan un buen tiempo funcionando y que han generado un sin número de acciones y problemas de orden público que afectan directamente a la ciudadanía que venía pidiéndonos el cierre inmediato", aseguró el alcalde Duque.

Durante el operativo fueron encontrados siete menores de edad, cuatro en el bar 'Hollywood' del barrio Los Ángeles, uno en la discoteca 'Afrikan Vip' en San Antonio y dos en la 'Zona U', los adolescentes fueron remitieron por la Policía de Infancia y Adolescencia a una comisaría de familia.

De igual forma, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte , DATT, inmovilizó 30 motocicletas por incumplimiento al decreto 1329 del 2016 que prohíbe la circulación de estas después de 11 de la noche, y a un vehículo particular porque su conductor se encontraba en estado de embriaguez.

"En estos primeros meses del año hemos reducido las cifras en materia de delincuencia gracias al trabajo en conjunto con la Policía, sin embargo, la percepción de inseguridad sigue alta, por lo que estos ejercicios nos ayudan. Queremos que la gente se sienta segura y por eso, seguiremos en las calles", añadió el mandatario local.

En la entrada del barrio Las Gaviotas las autoridades suspendieron la actividad comercial en los bares 'El Baul de Los Recuerdos' el cual no tiene la documentación actualizada para su normal funcionamiento, el bar 'Arrevés' fue cerrado por sobre pasar los decibeles permitidos por la norma ambiental y además no tiene el certificado del Cuerpo de Bomberos, y el establecimiento de razón social 'Impacto' no cuenta con el certificado de uso del suelo y de derechos de autor Sayco & Acinpro.

Cabe anotar que estos locales no podrán retomar actividad hasta realizar las adecuaciones exigidas por el Distrito y reajuste de papeles.

En el operativo participaron la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Alcaldías locales, Establecimiento Público Ambiental, EPA, Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, Cuerpo de Bomberos, Oficina de Control Urbano, Escuela de Gobierno, DATT, Gerencia de Espacio Público y Policía Metropolitana de Cartagena.