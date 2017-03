Taxistas consideran un cese de actividades ante inseguridad en Bogotá

Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Taxistas en Bogotá, dijo que, ante el aumento en los últimos meses de los atracos a taxistas y el asesinato de Elías Ovalle el pasado viernes, el gremio se está organizando para un cese de actividades en la ciudad.

“Estamos evaluando la propuesta de no sacar los taxis y subirnos a los buses de Transmilenio y el SITP. Nos vamos a pasear y no nos bajaremos durante todo el día”, dijo Hugo Ospina, quien no dio una fecha establecida de esa protesta.

Adicionalmente, Hugo Ospina dijo que han demandado el modus operandi de atracos en la ciudad, pero no han tenido la atención de las autoridades ni del Distrito.

El presidente de la Asociación de Taxistas además culpó a plataformas digitales como Uber frente a los casos de hurto y asesinato a taxistas en Bogotá. “Le exigimos al alcalde Peñalosa que nos ayude a combatir la piratería, inmovilizando los vehículos que trabajan en la ilegalidad”.

Por último, Hugo Ospina considera que “desde que se posesionó el alcalde Peñalosa y se creó la Secretaría de Seguridad aumentaron los atracos y asesinatos, no sólo a los taxistas, sino en toda la ciudad”.