[Video] Secretario del alcalde de Cartagena protagoniza caso de “Usted no sabe quién soy yo”

El secretario del alcalde mayor de Cartagena, Felipe García Cárcamo, apareció en un video grabado, al parecer, por agentes de tránsito, protagonizando un nuevo caso de “Usted no sabe quién soy yo”.

Según se ve en el vídeo, el secretario del alcalde estaría oponiéndose a la inmovilización de un vehículo en plena Torre del Reloj del Centro Histórico de la ciudad, advirtiéndoles a los agentes de tránsito de su cargo en el distrito.

Los agentes estarían realizando la inmovilización del vehículo porque la persona que iba al volante no tenía licencia de conducción.

“Pregunta quién es Felipito García en el distrito, ¿usted es agente? Si eres una OPS estás botado… Mañana estás botado. Yo soy funcionario público, yo soy del gobierno. Eche te pido el favor, de buena manera, yo soy el secretario del alcalde, déjame seguir. Los papeles están bien, ¿por qué me vas a inmovilizar el carro si tengo los papeles en regla? Deja que esa me las pagas, yo contigo no me voy a pelear a las trompadas, no me des balache que te pego. No sabes con quién te estás metiendo”, se le escucha decir a García, quien en el pasado también se desempeñaba como periodista deportivo, al igual que el alcalde Duque.

“Ante las injusticias que se presentan en la ciudad, los seres humanos tenemos varias formas de reaccionar. Toda la gente que me conoce, sabe de mi comportamiento ejemplar en mi familia como con la gente”, declaró posteriormente García Cárcamo.

“La reacción fue acorde a un procedimiento que se dio de mala forma. Cuando nos pararon el vehículo hicimos caso, nos solicitaron los documentos, y yo mismo me bajé y le dije que soy el asistente privado del alcalde. Mi hermano iba conduciendo el vehículo, y él pidió que con la cédula constataran si tenía licencia activa, y los agentes nunca lo hicieron. Por eso reaccioné de esa forma”, sostuvo el periodista deportivo.

García Cárcamo afirmó que el vídeo estaría editado, y que su reacción se debió a una injusticia. Según él, ya canceló el comparendo impuesto, y pidió disculpas a los agentes.