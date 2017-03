Navarro Wolff abre las puertas de la “coalición anticorrupción” a Petro

Desde Cartagena, donde participó de una firmatón para la consulta anticorrupción, el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff se refirió a la posible alianza entre varios sectores para presentar un candidato presidencial con la bandera de la lucha contra la corrupción.

Según Navarro, ya se ha hablado con Sergio Fajardo, con Jorge Robledo, con Claudia López, y se estaría planteando la posibilidad de incluir al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“Hemos conversado teniendo como tema central la lucha contra la corrupción, para hacer una alianza con Sergio Fajardo, con Jorge Robledo, con un candidato que escoja la Alianza Verde, hasta ahora solo está Claudia López, y vamos a ver si también podemos meter en esto a Gustavo Petro, vamos a ver”, declaró Navarro Wolff a Caracol Radio.

La idea, según Navarro, es establecer una coalición contra la corrupción. “Esa coalición, si usted mira las encuestas, suma cerca de 40% de apoyo, y con eso podemos competir por la Presidencia de la República. Ya es hora de competir de verdad, por tener la opción, con esa coalición, de gobernar a Colombia”, sostuvo el senador.

Navarro Wolff afirmó también que aún no ha decidido si se lanzará por la presidencia. “Yo todavía no he decidido, voy a esperar algún tiempo más a ver si decido ser candidato, y la Alianza Verde definiría entre Claudia López y yo”, concluyó Navarro.